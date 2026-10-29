Российские удары вызвали панику в Киеве, заявили в Британии

Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил о панике на Украине российских ударов по Киеву. По его оценке, транспортная и энергетическая системы украинской столицы теперь испытывают серьезные проблемы, сообщает «Царьград» .

Меркурис заявил, что обстрелы повредили Южный мост в украинской столице и остановили движение по нему. Аналитик также сообщил о последствиях ударов по электростанциям и подстанциям.

«Поступают сообщения о том, что столица находится в шоке. Движение по этому мосту теперь невозможно. Ситуация с электроснабжением Киева висит на волоске после уничтожения всех генерирующих электроэнергию объектов вокруг города», — заявил Меркурис.

Резкие заявления украинского президента Владимира Зеленского и отказ от компромиссов аналитик назвал отражением паники в украинских кабинетах.

По оценке Меркуриса, нехватка у украинцев ракет для комплексов Patriot позволяет российской авиации свободнее применять фугасные авиабомбы против мостов. Он отметил, что у Украины осталось немного истребителей для противодействия таким ударам.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.