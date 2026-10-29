Юношеская сборная России разгромила Камерун со счетом 9:2 на ЧМ по футболу

Российская сборная обыграла Камерун со счетом 9:2 в плей-офф за 17–32-е места на юношеском чемпионате мира и фестивале Международной федерации футбола (ФИФА) в Азербайджане, сообщает «Царьград» .

Матч команд до 15 лет прошел в поселке Говсан. В предыдущей встрече на этой стадии россияне победили Южную Корею со счетом 4:1.

До поражения от Мексики 28 октября, из-за которой россияне потеряли шансы на победу в турнире, отечественная сборная выиграла пять матчей с общей разницей мячей 44:1. Следующим соперником команды станет Перу: встреча пройдет в четверг, 29 октября.

После группового этапа организаторы распределили участников по шести уровням. Чемпионом станет лучшая команда уровня А. Сборные играют в формате 8×8 на уменьшенных полях, каждый матч состоит из двух таймов по 20 минут.

Турнир стал первым официальным соревнованием ФИФА с 2022 года, на котором российская команда выступает под национальным флагом и гимном.

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