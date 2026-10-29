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Мизулина: российский школьник поставил в паспорте «67» вместо подписи

Общество
Кирилл Зыков

Фото - © Кирилл Зыков/РИА Новости

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала о подростке, который расписался в новом паспорте цифрами «67», сообщает «Царьград».

Мизулина сообщила об этом в своем телеграм-канале. Фотографию необычной подписи разместил в сети старший брат школьника.

Глава Лиги безопасного интернета иронично сравнила поступок подростка с возвращением к истокам: прежде люди, не умевшие читать и писать, ставили крестик вместо подписи.

Мем «6-7» стал одним из главных мемов в русском интернете в 2026 году. По данным «Медиалогии», с января по июль он собрал более 1,26 миллиона упоминаний. Второе место занял тренд «Черемша и советская эстетика» с 769,5 тысячи упоминаний. На третьем оказался «Воздухан» — 472,3 тысячи.

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