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Бывшему замспикера Мурманской облдумы светит пожизненное за госизмену

Происшествия
Дмитрий Макеев

Фото - © Дмитрий Макеев/РИА Новости

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали бывшего заместителя председателя Мурманской областной думы Геннадия Степахно по обвинению в государственной измене, сообщает «Царьград».

Пресс-служба регионального управления ФСБ сообщила о задержании Геннадия Викторовича Степахно, 1950 года рождения. Он занимал пост заместителя председателя Мурманской областной думы седьмого созыва.

По версии следствия, Степахно выступал против специальной военной операции на Украине и выполнял задание украинской стороны: использовал должностное положение для сбора и передачи секретных данных. Речь идет о сведениях о работе правительства Мурманской области и инженерных объектах региона. Эти данные хотело заполучить Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Следственный отдел управления возбудил уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса России о государственной измене. Степахно находится под арестом на два месяца. Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.

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