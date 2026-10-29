Бывшему замспикера Мурманской облдумы светит пожизненное за госизмену

Пресс-служба регионального управления ФСБ сообщила о задержании Геннадия Викторовича Степахно, 1950 года рождения. Он занимал пост заместителя председателя Мурманской областной думы седьмого созыва.

По версии следствия, Степахно выступал против специальной военной операции на Украине и выполнял задание украинской стороны: использовал должностное положение для сбора и передачи секретных данных. Речь идет о сведениях о работе правительства Мурманской области и инженерных объектах региона. Эти данные хотело заполучить Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Следственный отдел управления возбудил уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса России о государственной измене. Степахно находится под арестом на два месяца. Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.

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