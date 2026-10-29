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На СВО погиб освобождавший Курскую область многодетный отец Виктор Вандиу

Спецоперация

Фото - © Медиасток.рф

Участник специальной военной операции Виктор Вандиу, который участвовал в освобождении Курской области, погиб при выполнении боевого задания в Запорожской области. Об этом рассказал глава Осинского района Иркутской области Борис Хошхоев, сообщает «Царьград».

Борис Хошхоев опубликовал сообщение о гибели военнослужащего на своей странице во «ВКонтакте». У Виктора Вандиу осталось четверо детей.

Вандиу служил с апреля 2023 года в составе 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады и командовал взводом. Он участвовал в операции по деоккупации Курской области от украинских войск.

Виктор Вандиу получил медали «Участнику специальной военной операции» и «За отвагу».

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