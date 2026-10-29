«Он очень смелый»: тренер ПСЖ похвалил Матвея Сафонова

Энрике подчеркнул, что манера игры Сафонова важна для обороны команды. Тренер также выразил уверенность в дальнейшем прогрессе голкипера.

«Он отлично подходит под то, что мы ищем, и под современный футбол. Это важно для того, как мы обороняемся. Я очень доволен: он очень смелый. Мне очень нравится его манера игры, и он будет продолжать прогрессировать», — сказал Луис Энрике.

В понедельник Сафонов занял четвертое место в рейтинге лучших вратарей мира по версии еженедельника France Football, который организует премию «Золотой мяч».

27-летний голкипер выступает за парижский клуб с 2024 года. В 2026 году он внес значительный вклад в успехи команды: парижане второй раз подряд выиграли Лигу чемпионов, стали чемпионами Франции, завоевали Суперкубок Союза европейских футбольных ассоциаций и Межконтинентальный кубок.

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