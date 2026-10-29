Воробьев проверил готовность выставки Малевича в Звенигородском манеже

30 октября в Звенигородском манеже откроется выставка «Малевич. Простые фигуры». Впервые в Подмосковье вместе будут демонстрироваться три знаменитые картины художника из собрания Русского музея — «Черный квадрат», «Черный круг» и «Черный крест». Экспозиция продлится до конца января, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил готовность выставки, об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Воробьев вместе с генеральным директором Государственного Русского музея Аллой Маниловой и президентом Курчатовского института Михаилом Ковальчуком приехал в музей и проверил готовность экспозиции к открытию.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

«Я надеюсь, что на выставку будут приходить люди, которые умеют думать и находить смыслы в вещах на первый взгляд простых, но вместе с тем и сложных. Благодаря команде Русского музея в Звенигороде представлена выставка знаменитых работ Малевича, а наши искусствоведы помогут посетителям глубже понять замысел художника. Это всегда интересно и полезно. Казимир Малевич много времени проводил в Подмосковье и не случайно парк в Одинцовском округе носит его имя. Важно сохранять и развивать все русское — от матрешки и пастилы до сложных произведений искусства, в которых за простыми формами скрывается глубокий смысл. Вместе с тем мы преображаем Звенигород, делаем его комфортнее и привлекательнее. Это древний русский город с богатой историей и культурой», — сказал Андрей Воробьев.

Казимир Малевич питал к Подмосковью особенную привязанность, и этот край значил для него очень много. Именно тут художник черпал творческие силы и пытался отыскать свою дорогу в искусстве. В летом он нередко уходил в продолжительные пешие прогулки: стартовал из Немчиновки, где останавливался у родни супруги, проходил через Ромашково и добирался до берега Москвы-реки в Барвихе. В письмах живописец тепло и проникновенно рассказывал о здешних лугах, перелесках и возвышенностях.

О выставке

«Черный квадрат», «Черный крест» и «Черный круг» Казимир Малевич задумывал как единый триптих. По его философии, эти базовые геометрические формы — самостоятельные миры и первоэлементы космоса, а восприятие их вместе позволяет увидеть супрематизм не просто как художественный стиль, а как целостную концепцию мироустройства.

Выставка не ограничится живописью: в экспозиции представят воссозданную «Супрематическую архитектурную модель» 1927 года. Эта композиция показывает, как художник двигался от беспредметной живописи к идеям «новой классической архитектуры». А в интерактивной зоне посетители смогут сами управлять перемещением супрематических элементов на цифровых экранах.

В 2023 году Звенигородский манеж пережил масштабную реставрацию и после нее вернул себе статус одной из главных культурных площадок Подмосковья — в одном ряду с «Новым Иерусалимом», Серпуховским историко-художественным музеем и усадьбой «Мелихово».

«Первооснова супрематизма современного искусства, созданная гением Малевичем, впервые показывается за пределами Русского музея, за пределами Петербурга. Это исторический момент. Выбор Звенигорода не случаен: Малевич был связан с этой землей, здесь многое рождалось и обдумывалось. Точно установить, где именно появилась идея «Черного квадрата» или триптиха, невозможно, но связь художника с Подмосковьем очевидна. Сначала мы обсуждали возможность привезти только «Черный квадрат», но решили показать все три произведения. Они раскрывают замысел Малевича: за простыми геометрическими формами он искал универсальный ключ к новому художественному языку. Без этого открытия невозможно представить искусство XX века. Малевич ‒ художник мирового значения, и важно, чтобы посетители выставки увидели не только знаменитую картину, но и весь триптих», ‒ отметила Алла Манилова.

О сотрудничестве

Взаимодействие между Московской областью и Государственным Русским музеем имеет давнюю историю. Ранее в Звенигороде пользовались успехом экспозиции Николая Рериха, Ивана Шишкина, а также представителей русского пейзажа XIX–XX столетий.

Ковальчук подчеркнул значимость диалога между наукой и искусством. Курчатовский институт на протяжении длительного времени работает с Подмосковьем и оказывает поддержку, в частности, культурным инициативам.

«Начало XX века стало временем великих научных открытий — рождения квантовой и ядерной физики. Ученые увидели, насколько сложен окружающий мир и что все вокруг состоит из простейших частиц. Малевич сделал нечто похожее в искусстве: свел изображение к базовым формам и показал, что из них можно создавать новый художественный язык. Интересно и происхождение «Черного квадрата»: в одном из спектаклей Малевич предложил заменить изображение солнца черным квадратом. Солнце — источник света и жизни, а черный квадрат может восприниматься как символ конца, пустоты и одновременно начала нового цикла. В этом и заключается глубина творчества Малевича: его идеи мы продолжаем осмысливать до сих пор», ‒ рассказал Ковальчук.

Звенигород набирает обороты как туристическое направление: тут возникают свежие культурные маршруты, выставочные проекты и гастрономические инициативы. В частности, ресторан «Маринист» к показу работ Казимира Малевича создал специальный сет, навеянный супрематизмом. В меню вошли блюда «Красный угол», «Черный круг», «Черный квадрат», «Движение квадрата», а завершает трапезу десерт «Белый квадрат».

«Мы дружим со Звенигородским манежем и с интересом участвуем в его проектах. К выставке работ Малевича подготовили специальное сет-меню ‒ 4 блюда, в которых обыграны геометрические формы и цвета художника. В следующем году в манеже пройдет новая выставка, и мы с удовольствием подготовим для неё свежее гастрономическое предложение», ‒ сказал ресторатор Степан Михалков.

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