Financial Times 27 октября написала со ссылкой на неназванные источники, что Путин посвятил большую часть разговора со Стере и президентом Финляндии Александером Стуббом средневековой славянской истории. По версии газеты, собеседники не получили достаточно времени для выступлений.

Стере в интервью TV2 назвал эти сведения неверными. По его словам, Путин изложил позицию по украинскому кризису и рассмотрел события с 2014 года.

«Я думаю, что время распределилось довольно равномерно. Мы использовали примерно одинаковое количество времени», — заявил Стере.

Издание VG сообщило об отказе FT исправить статью. Беседа состоялась 27 октября по инициативе Стере и Стубба. Путин заявил, что долгосрочный мир требует полного учета законных требований Москвы. Стороны договорились поддерживать прямые контакты. Стубб уточнил, что представлял со Стере свои страны, а не Европу.

Член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов связал реакцию Стере с критикой звонка со стороны европейских политиков. По его мнению, премьер пытается повысить свой статус в переговорах, а FT — дискредитировать идею диалога с Россией.

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