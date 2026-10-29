В Совфеде призвали выращивать в России горький хмель для пива

Сенатор Алексей Кондратенко 29 октября предложил наладить выращивание основных сортов горького хмеля для замены сырья из недружественных стран. По его словам, нужно выделить основные сорта для пивоваренной промышленности и организовать их выращивание в России, сообщает «Царьград» .

На круглом столе комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Кондратенко связал зависимость от импорта не только с нехваткой сырья, но и с его сортами.

«Вопрос решения задачи импортозамещения хмеля является чрезвычайно актуальным. Закупают хмель за рубежом не только из-за нехватки российского сырья, но и потому, что для 80% сортов пива используется горький хмель, но именно его в России почти не выращивают», — отметил сенатор.

По его словам, пять регионов страны производят около 300 тонн хмеля в год — немного более 7% потребностей рынка. Свыше 90% сырья поступает из недружественных стран. При этом отечественные производители полностью обеспечиваются пивоваренным ячменем и солодом, а Россия остается одним из крупнейших рынков пива в Европе.

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