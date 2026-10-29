В Ногинске провели вечер русских чайных традиций

Краевед Евгения Кудрявцева и мастер Елена Тришкина поделились секретами заваривания чая и рассказали об угощениях к самовару в разные эпохи — от Руси до советских лет. Гости попробовали сбор с травами из Волхонки.

Участники рассматривали полотна известных художников и редкие дореволюционные и советские фотографии ногинских семей за чаепитием. Небольшая выставка познакомила их с историей чая — от экзотического лакомства до популярного напитка.

Отдельную часть программы посвятили оформлению чайных и кондитерских упаковок. Гости узнали, как кондитеры привлекали известных художников к созданию оберток и почему эти работы стали частью культурного наследия. Также ведущие рассказали об исчезнувших чайных трактирах Ногинска, где горожане собирались для обсуждения новостей.

В завершение прошла чайная викторина. Участники угадывали сцены из фильмов, связанные с чаепитием, и отвечали на вопросы о традициях. Победителю вручили памятный значок от Богородских парков и эксклюзивный буклет к юбилею города. Организаторы поблагодарили гостей за участие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.