В Люберцах обсудили помощь бойцам СВО и их семьям

Участники круглого стола в Центре ветеранов Люберец 28 октября обсудили, как ускорить помощь бойцам СВО и их семьям, и наметили план мероприятий. В совещании участвовал глава округа Владимир Волков, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча объединила руководство люберецкого филиала госфонда «Защитники Отечества», отделения ассоциации ветеранов СВО, комитета семей воинов Отечества, центра поддержки ветеранов СВО, представителей партии «Единая Россия», волонтерских и молодежных организаций. Участники обсудили взаимодействие, чтобы бытовые вопросы не отвлекали бойцов от выполнения задач, а их семьи получали всестороннюю поддержку.

«В ноябре в Доме офицеров проведем отчетную конференцию окружных отделений ассоциации ветеранов СВО и госфонда «Защитники Отечества». Здесь специалисты подробно расскажут об имеющемся комплексе мер поддержки, о той большой работе, которую отделения проводят каждый день, поделятся опытом решения различных вопросов», — отметил Владимир Волков.

В Подмосковье по инициативе президента, губернатора и партии «Единая Россия» реализуют 77 мер поддержки участников СВО и их семей: выплаты, льготы, программы обучения, трудоустройства и реабилитации.

Участники и ветераны СВО и их семьи могут обратиться в управление по работе с ветеранами СВО по телефону +7 (498) 732-81-39 или в Люберецкое отделение ассоциации ветеранов СВО по номеру +7 (498) 659-89-79.

Филиал госфонда «Защитники Отечества», комитет семей воинов Отечества и центр поддержки участников СВО и их семей находятся по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, д. 120, к. 3. Телефон горячей линии: +7 (909) 640-50-50.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместно с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.