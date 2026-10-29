Школа «Созвездие» в Люберцах готовит более 150 будущих специалистов для АПК

Ученики школы «Созвездие» в Люберцах познакомились с профессиями агропромышленного комплекса на профориентационном уроке с участием заместителя министра сельского хозяйства Ксении Шевелкиной, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В школе «Созвездие» прошел урок «Россия аграрная: высокотехнологичный агропромышленный комплекс – простор для самореализации». Школьники узнали о современном аграрном образовании, профессиях селекционеров и генетиков, востребованных навыках, поддержке начинающих предпринимателей, агротуризме и развитии сельских территорий.

«АПК меняется на всех направлениях, и сегодня очень важно, когда у тебя есть сочетание нескольких знаний. Если говорить про сельское хозяйство, то здесь особенно ценятся специалисты, соединяющие классические аграрные знания с цифровыми и IT-технологиями», — отметила Ксения Шевелкина.

В 2025 году в школе открылись шесть агротехнологических классов с современным оборудованием. Сейчас в них готовят более 150 будущих специалистов для агропромышленного комплекса.

В рамках федерального проекта «Кадры в АПК» в 81 регионе работают более 2 тыс. агротехклассов. К 2030 году их число планируют увеличить до 18 тыс.

Занятие состоялось в рамках курса «Россия – мои горизонты», организованного совместно с Российским обществом «Знание».

Нацпроект «Продовольственная безопасность» позволяет российским школьникам еще во время учебы начать знакомство с отраслью АПК. В стране создают агротехклассы с умными теплицами, гидропоникой и виртуальными тренажерами. По всей стране работают более 2 тысяч таких площадок, а к 2030 году их число вырастет до 18 тысяч.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.