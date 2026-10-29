В Подмосковье увеличат парк мобильных котельных с 20 до 40 установок

Подмосковная аварийно-восстановительная служба МОС АВС получит еще 20 мобильных котельных в начале ноября. Они станут резервными источниками тепла при технологических нарушениях, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Парк передвижных блочно-модульных котельных Подмосковья увеличат вдвое — с 20 до 40 установок. Десять новых котельных изготавливают на заводе ЕКС в Ленинградской области, еще десять — на предприятии в Краснодарском крае. Специалисты МОС АВС контролируют сборку и пусконаладку на производственных площадках.

«Передвижные котельные — один из ключевых инструментов такой системы. Увеличивая их количество, мы усиливаем резерв и расширяем возможности для его быстрого развертывания там, где это потребуется», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Министр также сообщил, что в регионе модернизируют котельные и сети, обновляют оборудование и усиливают контроль за инфраструктурой. Одновременно прорабатывают действия на случай сбоев, включая восстановление основного оборудования и временное обеспечение потребителей резервным теплом.

Мобильную котельную перевозят на специальном трале и подключают к теплосетям на время ремонта. В Подмосковье разработали схему подключения установок к важным социальным объектам и заранее выполнили врезки. Котельные заблаговременно размещают там, где может потребоваться резервное тепло, чтобы сократить время доставки и подключения.

Новые установки смогут работать на природном газе и дизельном топливе. Встроенные дизель-генераторы позволят использовать их без отдельной доставки источника электроснабжения. Сейчас оборудование проходит пусконаладку. В начале ноября его доставят в Подмосковье и включат в региональный резерв.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что успех подготовки к осенне-зимнему периоду состоит из контроля состояния котельной, качественно подготовленных сетей и готовности домов.

«Как мы знаем, успех состоит из трех слагаемых: первое — это состояние котельной и ее бесперебойное электроснабжение, второе — качественно подготовленные сети как большого диаметра, так и меньшего диаметра. Именно поэтому во многих городах жители могут наблюдать значительные работы по обновлению инфраструктуры, и здесь очень важно, чтобы мы держали руку на пульсе», — сказал Воробьев.

Он добавил, что третье слагаемое — это готовность домов.