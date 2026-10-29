Саша Барон Коэн извинился перед казахстанцами за образ Бората

Британский актер Саша Барон Коэн в подкасте Happy Sad Confused принес извинения гражданам Казахстана за роль Бората Сагдиева и подчеркнул свое уважение к народу Казахстана. Телезвезда рассказал, что национальность героя менялась в зависимости от телеканала, который показывал шоу. Для роли он использовал специфический акцент, хотя мало знал о речи жителей Центральной Азии, сообщает Сноб .

«Все дело было лишь в невежестве моих собеседников: они были готовы поверить в любую нелепицу о месте, о котором даже не слышали», — сказал Коэн.

Ранее в соцсетях распространился проморолик картины «Али Джи: Кто я?», ставшей режиссерским дебютом Коэна. В образе Бората актер заявил, что в Казахстане фильм не покажут. После этого министерство культуры и информации Казахстана сообщила, что заявок на прокат не получало. Ведомство уточнило, что сатира или изображение государственных символов не станут поводом для запрета.

Персонаж уже вызывал резонанс в Казахстане: в июле бренд мужской одежды Shoqan извинялся за рекламу с его участием. В январе правоохранители задерживали бельгийских болельщиков в купальниках, напоминающих костюм Бората.

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