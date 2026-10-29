В Раменском 170 человек приняли участие в донорской акции

Московский областной центр крови заготовил более 50 литров крови на выездной акции во Дворце культуры имени Воровского в Раменском. Ее участниками стали 170 человек — студенты, волонтеры и опытные доноры, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Участники донорской акции в Раменском рассказали, почему решили сдавать кровь. Александра Кашаева вдохновила мама, на счету которой уже 23 донации. Сам он участвовал в акции во второй раз.

«Решил, что это простой и доступный способ помогать людям. Тем более, что есть мамин пример», — поделился Александр.

Ксения Бурда узнала о выездных донорских акциях год назад. С тех пор участие в них стало для нее традицией.

«Решила попробовать. И вот уже прихожу сдавать кровь в третий раз. Думаю, что моя кровь будет не лишней и поможет кому-то пойти на поправку», — рассказала Ксения.

Студентка Раменского медицинского колледжа Дарья Литвиненко всегда стремилась помогать людям. Примером для нее стала мама — Почетный донор России.

«Мама вдохновила меня. Впервые я пришла на донорскую акцию год назад. Сегодня была вторая донация, и останавливаться на этом не планирую. Процедура совсем не страшная», — отметила Дарья.

Всего в октябре Московский областной центр крови провел 29 выездных корпоративных и общегородских донорских акций в 16 городских округах Подмосковья. Восемь акций были общегородскими — они прошли в Дубне, Чехове, Коломне, Талдоме, Электростали, Раменском и Луховицах.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.