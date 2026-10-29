Воробьев: реконструкция очистных улучшит экологическую ситуацию в Верхнем Посаде

Реконструкция очистных сооружений, построенных еще в 1987 году, стартовала в 2023 году. Ее проводят с привлечением федеральных средств по региональной госпрограмме. На данный момент они обслуживают около 50 тыс. жителей из 238 многоквартирных и свыше 1,5 тыс. частных домов, а еще более 20 соцобъектов.

Глава Подмосковья назвал очистные в Верхнем Посаде стратегическим объектом.

«Проект по их реконструкции реализуем с привлечением федеральных средств. Главная задача — модернизировать очистные без остановки приема стоков. Старые аэротенки продолжают работать, пока рядом строятся новые блоки биологической очистки и доочистки. Важно, чтобы было понимание по всему, что касается гидроизоляции, инженерных работ, и мы могли качественно улучшить здесь экологическую ситуацию, повысить комфорт жителей», — заявил Воробьев.

Новые мощности после реконструкции

Фото - © Сергей Шешин/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Сергей Шешин/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Сергей Шешин/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

В настоящий момент работы выполнены уже на 67%. Сейчас строится каркас здания цеха механического обезвоживания осадка и идет прокладка внутриплощадочных сетей. Благодаря обновлению мощность комплекса достигнет примерно 12,5 тыс. куб. м воды в сутки.

«Мы осуществляем строительство нового блока полного цикла, чтобы вывести из эксплуатации старую технологию и, соответственно, перейти на новую. Мощности обновленных очистных будет достаточно, чтобы обеспечить всех подключенных потребителей», — отметил представитель подрядчика Олег Гладков.

По его словам, все работы планируется закончить в марте–мае следующего года. Еще полгода потребуется для перехода на новую технологию.

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