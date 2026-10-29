сегодня в 16:14

Из Орехово-Зуева в зону СВО бойцам отправили очередную помощь

В Ассоциацию ветеранов СВО Орехово-Зуевского городского округа ранее поступило обращение о потребности в дорогостоящем оборудовании. Комплекс радиоэлектронной борьбы (система подавления сигналов БПЛА) — высокотехнологичное оснащение, создающее защитный купол от вражеских дронов, спасающее жизни ребят и помогающее успешно выполнять боевые задачи, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Кроме того, передали строительные материалы для сооружения блиндажей и укрепления позиций, чтобы у бойцов было надежное укрытие.

Все это стало возможным благодаря вам — неравнодушным жителям! Ваша поддержка, пожертвования и искреннее участие позволили оперативно закрыть сбор и доставить необходимое на фронт.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.