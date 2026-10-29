В России разработали препарат для лечения сердца на основе спирта

В НМИЦ им. Мешалкина в Новосибирске создали препарат на основе спиртов для лечения нарушения ритма сердца, сообщает ТАСС со ссылкой на директора центра Евгения Тарасюка.

Замдиректора по научной работе Александр Романов рассказал, что часто пациенты с аритмией не излечиваются стандартными методами — медикаментозной терапией и катетерной аблацией. Из-за этого многим требуется повторная операция.

Ученые ищут альтернативный способ лечения таких людей. Исследователи из Новосибирска разработали лекарство на основе двух спиртов: этилового и изобутилового с добавлением стабилизатора дисульфирама.

Планируется, что препарат будет вводиться в самую крупную вену сердца — коронарный синус. Для этого потребуется специальный баллонный катетер. Комбинация спиртов обеспечивает локальный эффект повреждения тканей, ответственных за аритмию.

Доклинические испытания препарата завершены. Специалисты центра ждут начала первой фазы клинических испытаний. По словам Романова, в случае успеха новинку могут вывести на рынок в 2029–2030 годах. Ожидается, что препарат будет стоить примерно 15 тыс. рублей и в разы снизит стоимость лечения нарушений ритма сердца.

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