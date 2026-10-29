Бастрыкину доложат о проверке гибели нижегородского бизнесмена

По версии следствия, Мочалов умер от сердечной недостаточности. Родственники считают, что мужчину могли убить. По их словам, на его теле нашли повреждения криминального характера. Они также ссылаются на другие обстоятельства, которые, по их мнению, указывают на убийство.

Следственные органы ранее провели проверку и отказали в возбуждении уголовного дела. О результатах проверки по факту ситуации доложат Бастрыкину.

Обстоятельства смерти предпринимателя также обсуждали в эфире телепрограммы «Пусть говорят».

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