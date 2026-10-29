Жители Подмосковья выявили более 3 тыс нарушений парковки

Жители Московской области за октябрь сообщили о 3 043 нарушениях через сервис «Народный инспектор». Общая сумма штрафов составила 14,2 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Большинство обращений касалось парковки на участках с зелеными насаждениями — 2 423 случая. Еще 617 автомобилей препятствовали вывозу твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок, два находились на детских или спортивных площадках. Также зафиксирован один случай выгрузки или сброса отходов с транспорта вне объектов размещения или мест накопления отходов.

Для фиксации нарушения необходимо включить геолокацию на смартфоне и открыть раздел «Народный инспектор» в приложении «Добродел». Затем нужно записать короткое видео, на котором видны госномер автомобиля и факт нарушения, указать точный адрес и отправить заявку. Материалы рассматривают инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

«Это удобный и современный способ выявления правонарушений. Необходим лишь смартфон с установленным мобильным приложением «Добродел», чтобы снять и отправить короткий видеоролик», — ранее сообщил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

Размер административного штрафа зависит от статуса нарушителя: для физических лиц он составляет 3 тыс. рублей, для должностных — 15 тыс. рублей, для юридических — 50 тыс. рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что властям нужно использовать все доступные и современные способы, чтобы добиться чистоты в регионе. Это работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, а также привлечение к ответственности нарушителей.

«Я считаю, что мы должны использовать все доступные нам законные и современные способы, чтобы добиться чистоты, которой справедливо требуют от нас жители — это, безусловно, работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, но также привлечение к административной ответственности нарушителей», — заявил Воробьев.