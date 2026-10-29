Шестой брак Михаила Ефремова: кто такая Дарья Белоусова и что известно о прежних женах актера

Спустя чуть больше года после официального развода с пятой женой Михаил Ефремов, по словам родных, готовится к новой свадьбе. Избранница — актриса Дарья Белоусова, которая навещала артиста в колонии. Разбираемся в материале РИАМО, чем закончились прежние браки Ефремова и почему он снова решил идти в ЗАГС.

Что известно о возможном шестом браке Михаила Ефремова

Фото - © Сергей Пятаков/РИА Новости

Сообщение о возможной свадьбе появилось 27 октября. В эфире ток-шоу «Звезды сошлись» сестра артиста подтвердила: Ефремов намерен узаконить отношения с 43-летней коллегой по сцене Дарьей Белоусовой. По ее словам, Белоусова красива, талантлива и хорошо воспитана, а главное — любит его и дождалась. «Даша — его правильный выбор», — сказала родственница. Сам артист, добавила она, сейчас избегает публичности: он даже не пришел в «Современник» на день рождения отца.

Пять браков Михаила Ефремова: что известно о его женах и детях

Фото - © Никита Ефремов. Сын Михаила Ефремова/РИА Новости, Кирилл Зыков

Для Ефремова это будет уже шестой брак: он пять раз был женат и стал отцом шестерых детей. Напомним, чем заканчивались прежние союзы.

Впервые Ефремов женился еще студентом Школы-студии МХАТ — на однокурснице Елене Гольяновой. По ее рассказу, брак был фиктивным. После смерти бабушки девушке досталась квартира в Горьком, но иногородняя студентка без московской прописки не могла ее обменять. Однокурсники промолчали, а Ефремов заявил, что женится сам. Когда обмен состоялся, пара развелась. Многочисленные браки бывшего мужа Гольянова объясняет его характером: он человек страстный и эмоциональный.

Вторую жену, Асю Воробьеву, он встретил в театре «Современник-2», где она работала литературным редактором. Из-за этого служебного романа Воробьева развелась с Антоном Табаковым и вышла за Ефремова. В семье родился сын Никита, но практически сразу после этого, как пишут СМИ, актер ушел из семьи.

Третьей супругой стала актриса Евгения Добровольская. Они познакомились на вечеринке и прожили вместе около семи лет, воспитывая сына Николая. Развод, по данным СМИ, инициировала она: ей не нравилось увлечение мужа спиртным.

С четвертой женой, актрисой Ксенией Качалиной, Ефремов познакомился на съемках фильма «Романовы. Венценосная семья». У пары родилась дочь Анна-Мария, но брак, как отмечают журналисты, довольно быстро дал трещину. После развода Качалина уехала с ребенком на Гоа, а Ефремов оформил опеку над дочерью на себя.

Самым долгим стал пятый брак — со звукорежиссером Софьей Кругликовой, которая ради актера оставила мужа-француза. Пара поженилась в 2002 году, в семье родились дочери Вера и Надежда и сын Борис. Кругликова дождалась мужа из колонии, куда он попал после смертельного ДТП в 2020 году. Но после его условно-досрочного освобождения в апреле 2025-го отношения испортились. По данным источников СМИ, супруги часто ссорились, а последней каплей стало свидание Ефремова с Белоусовой в колонии. Инициатором расставания называли именно Кругликову. О том, что актер официально развелся, сообщили в начале сентября 2025 года.

Кто такая Дарья Белоусова и что известно об отношениях с Ефремовым

Фото - © Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Дарья Белоусова — дочь актера «Ленкома» Владимира Белоусова и выпускница Щукинского училища. С 2004 года она служит в «Современнике», где и познакомилась с Ефремовым. Была замужем за братом Чулпан Хаматовой Шамилем, развелись они в 2018-м. Роман с Ефремовым, по версии СМИ, начался в 2019 году, после смерти его матери Аллы Покровской. Журналисты писали, что первую ночь после аварии 2020 года артист провел в квартире коллеги.

Когда Ефремов оказался в белгородской колонии, Белоусова не отвернулась от него. По данным SHOT, за несколько месяцев до условно-досрочного освобождения она провела с артистом три дня на длительном свидании. Именно эта поездка, как утверждали источники, обострила конфликты в его семье.

Адвокат Ефремова Андрей Алешкин назвал новость ожидаемой. «Я предполагал, что так и будет», — рассказал он изданию Dailystorm. По его словам, с Белоусовой его познакомила подруга артиста, владелица ресторана «Балаган» Татьяна Беркович. Это случилось сразу после апелляции, когда Ефремова только этапировали в Белгород. Белоусову юрист охарактеризовал как милую и искреннюю и заявил, что полностью поддерживает выбор подзащитного.

Алешкин поделился и своей версией того, как выглядел распавшийся брак. Из колонии Ефремов звонил и жене, и Белоусовой, а Кругликова, по мнению адвоката, уже тогда была холодна к мужу. Вероятно, она знала о другой женщине, ведь актер снимал ей квартиру. К моменту аварии, утверждает юрист, Ефремов уже жил с Белоусовой, а отношения с Кругликовой держались во многом из-за судебной истории. Это его личные суждения, подчеркнул Алешкин. Он выразил сочувствие Белоусовой: она переживала и ездила к артисту, а официально женой считалась другая женщина.

Новости о личной жизни совпали с разговорами о возвращении артиста на сцену. Народная артистка Ирина Розанова ранее отмечала, что Ефремов находится в хорошей физической и творческой форме, а годы заключения не сказались на его профессиональных навыках.

Пока все это — слова сестры и адвоката. Дата свадьбы не называется, официальных заявлений нет.