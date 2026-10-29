В Подмосковье замену бордюров включат в программу ямочного ремонта с 2027 года

Замена бортового камня в Подмосковье с 2027 года будет проходить одновременно с ямочным ремонтом участков площадью свыше 25 кв. м, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Новая схема предусматривает совместное восстановление асфальтового покрытия и разрушенных бордюров при ямочном ремонте картами площадью свыше 25 кв. м. Она касается участков, где требуется замена ряда бортовых камней или их частичное восстановление.

Работы будут финансировать частично в рамках содержания территорий, частично — программы ямочного ремонта. Комплексный подход позволит исключить ситуации, когда после укладки нового асфальта остаются разрушенные бордюры или наоборот.

Муниципалитеты формируют адресные перечни и потребности на 2027 год. Заявки жителей на включение территорий в программу благоустройства принимаются до 1 ноября 2026 года. Выделение финансирования и запуск программы начнутся в 2027 году.

«Мы работаем по трем направлениям: ремонт асфальта картами, пешеходные дорожки и комплексное благоустройство дворов. На этапе планирования стремимся охватить те территории, по которым пришло наибольшее количество запросов от жителей. Наша задача — подготовить адресный перечень заблаговременно, чтобы в новом году подрядные организации могли приступить к работам без задержек. Итоговый план будет утвержден до 1 февраля 2027 года», — отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Игорь Даниленко.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.