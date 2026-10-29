Воробьев: капремонт спорткомплекса «Звезда» и «Академии дзюдо» завершат в 2027 г

В Звенигороде продолжается капитальный ремонт спорткомплекса «Звезда» и «Академии дзюдо». Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал, чтобы проверить ход работ, которые ведутся в рамках региональной госпрограммы, а также пообщаться с тренерским составом, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Сейчас готовность объектов составляет порядка 60%. По словам губернатора, взяться за их полное обновление было непростым решением. Работы должны закончиться к сентябрю 2027 года. Они ведутся в соответствии с задачами президентского нацпроекта «Семья».

«Для нас было очень непростым решением взяться за эти два объекта, полностью их обновить, перестроить. Но мы понимаем, что Звенигород развивается, и запрос на спортивную инфраструктуру большой — это касается и „Академии дзюдо“, и „Звезды“. Здесь и баскетбол, и борьба, и гандбол, и другие виды спорта. Строители обещают сдать все к сентябрю 2027-го. Мы здесь, чтобы проверить ход работ, убедиться, что эти два амбициозных проекта удастся реализовать в срок. И конечно, мы, безусловно, дорожим тренерским составом — теми, кто помогает формировать характер спортсмена с самых ранних лет и достигать результатов», — сказал губернатор.

Воробьев напомнил, что в Подмосковье реализуется большая программа по модернизации спортивных сооружений.

Работы в спорткомплексе «Звезда»

СК «Звезда» возвели более 20 лет назад. К его обновлению приступили в 2025 году. В здании полностью меняют кровлю, ремонтируют фасад, инженерные системы, усиливают несущие конструкции. Сейчас на объекте завершается стяжка полов, укладка плитки в санузлах и на обходных дорожках бассейна, а также монтаж новой вентиляции. Общая готовность составляет 60%.

«Строительно-монтажные работы и черновая отделка осуществлены где-то на 80%. На объекте работает 39 человек. Здесь расположен большой универсальный зал на 1,3 тыс. кв. м, предусмотрено 900 мест на трибунах. В здании есть зал фехтования (8 дорожек), залы бокса (2 помоста), а также бассейн (5 дорожек по 25 метров), плюс маленький бассейн для занятий с грудничками», — сказал представитель подрядчика Нариман Сулейманов.

В обновленном спорткомплексе смогут тренироваться около 250 человек. Их будут ждать спортзал с трибунами на 900 мест, большой и малый бассейны, залы для бокса, гимнастики и фехтования. Также здесь создадут условия для занятий мини-футболом, баскетболом, волейболом, гандболом, акробатикой, различными видами единоборств и т. д.

После капремонта спорткомплекса количество дорожек в зале для фехтования увеличится с 6 до 8. Возможность единовременно заниматься появится у большего количества спортсменов. Также здесь будут проводить мероприятия и турниры. Мастер спорта международного класса по фехтованию, тренер Александр Чернышев отметил, что открытия объекта очень ждут.

Во время открытия «Звезды» в 2005 году спортсмены впервые получили свой специализированный зал для фехтования. Многие ребята за это время добились серьезных результатов.

«Нами было подготовлено 30 мастеров спорта, 3 мастера спорта международного класса и заслуженный мастер спорта. Нашими спортсменами выиграны всевозможные медали, в том числе, на Олимпийских играх в Токио. Буквально неделю назад ребята, наши выпускники, вернулись с международного этапа Кубка мира, где заняли второе место», — отметил Чернышев.

Благодаря капремонту спорткомплекса жители смогут посещать секции, бассейн и тренажерный зал на платной основе, а воспитанники муниципальных спортшкол и участники «Активного долголетия» смогут тренироваться в СК «Звезда» бесплатно.

«В женском отделении гандбола нашей спортшколы примерно 70 человек, мужское располагается в Чехове. Мы готовим девчонок для команды мастеров, юниорской сборной. Очень ждем открытия спорткомплекса после реконструкции, потому что это наша основная площадка для занятий, проведения детских соревнований. Нам ее, конечно, не хватает. Сейчас временно арендуем залы для тренировок», — рассказала тренер областного училища Олимпийского резерва № 2 в Звенигороде Оксана Королева.

Работы в «Академии дзюдо»

Также строители обновляют «Академию дзюдо», которая расположена рядом со СК «Звезда» на ул. Московская. Специалисты монтируют керамогранит в фасадной части, укладывают плитку на технических этажах и т. д. После открытия в комплексе единовременно смогут тренироваться около 400 человек. Для них откроют универсальную арену с трибунами на 2500 зрителей, пять залов для борьбы, гандбола и игровых видов спорта. Появится возможность для занятий дзюдо, борьбой, волейболом, баскетболом, художественной гимнастикой и т. д.

В комплексе будут расположены жилые блоки, пищеблок полного цикла, столовая, несколько универсальных спортивных залов. Участники «Активного долголетия» и воспитанники муниципальных спортшкол смогут тренироваться здесь бесплатно.

«В большом зале сделаем специальное покрытие для занятий гандболом, которое раскатывается и убирается по мере необходимости, появятся сборно-разборные помосты для занятий борьбой и т. д. Весной приступим к благоустройству территории. Мы объединим пространство между „Звездой“ и „Академией дзюдо“. Там предусмотрим парковку на 175 машиномест, разворотную площадку для автобусов, зону ожидания с качелями, велопарковку», — добавил представитель подрядчика Нариман Сулейманов.

Годом ранее в Одинцовском округе после модернизации начал работу стадион в Кубинке-10, а в этом году планируют открыть ФОК «Старый Городок».

По словам Воробьева, важно не просто обновлять здания, а создавать полноценные кластеры, чтобы дети могли выбирать секцию рядом с домом, тренеры и педагоги работали в современных условиях, а у сильных ребят были все возможности расти дальше.

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