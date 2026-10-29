На юге Подмосковья не выявили превышений нормативов качества воздуха

Мобильные лаборатории «Мособлэкомониторинга» с начала недели проверили качество воздуха в четырех муниципалитетах на юге Подмосковья. Превышений гигиенических нормативов не выявили, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Мобильные лаборатории ГКУ МО «Мособлэкомониторинг» отобрали пробы воздуха в Бронницах, Подольске, Кашире и Раменском округе. Основанием для выездов стали обращения жителей и заявки инспекторов эконадзора.

Исследования провели в зонах возможного влияния производственных и торговых предприятий, а также в районах плотной жилой застройки. Пробы проверили по 32 основным загрязняющим веществам. Их содержание не превышало 0,2 максимальной разовой предельно допустимой концентрации. Превышений гигиенических нормативов качества воздуха не зафиксировали.

Ранее в Минэкологии Московской области прошел апробацию проект цифровизации полного цикла организации выездов передвижной экологической лаборатории.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.