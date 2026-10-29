Минэкологии Подмосковья напомнило о роли пауков в природе

Всемирный день паука отмечается 29 октября. Неофициальный экологический праздник напоминает о роли этих животных в природе и помогает людям, особенно детям, преодолеть неприязнь к ним, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

В Московской области обитает множество видов пауков. Среди паукообразных в регионе часто встречаются пауки-бокоходы, сенокосцы и клещи.

Единственный вид паукообразных, внесенный в Красную книгу Московской области, — южнорусский тарантул. Этот теплолюбивый вид предпочитает лесостепные, степные и полупустынные зоны. Его не отмечали в Подмосковье несколько десятилетий, однако с начала 2020-х годов наблюдали дважды.

В городских округах Луховицы и Серебряные Пруды, где тарантул встречался ранее, в целом сохранились подходящие для него условия. Поэтому его возвращение в регион вполне вероятно, особенно с учетом глобального потепления.

Несмотря на неприязнь, которую пауки вызывают у многих людей, они остаются неотъемлемой частью экосистем. Пауки регулируют численность насекомых и сами служат звеном пищевой цепи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.