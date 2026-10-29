Более 15 тыс школьников из 400 школ прошли киберуроки по медиаграмотности

Более 15 тысяч учащихся из 400 школ объединила всероссийская акция «Киберурок», стартовавшая в сентябре при поддержке Министерства просвещения РФ. Выпускники Мастерской новых медиа Президентской платформы «Россия — страна возможностей» провели занятия, посвященные основам медиаграмотности — безопасному поведению в интернете, умению отличать достоверную информацию от фейков и распознаванию манипуляций, сообщила пресс-служба «Мастерской новых медиа».

География акции вышла далеко за пределы крупнейших городов. В Набережных Челнах уроки пресс-секретаря мэра города Риммы Мухаметзяновой посетили более 2000 школьников. В других регионах лекторам приходится преодолевать значительные расстояния, чтобы занятия состоялись. Сценарист, журналист Александр Лукьянов отправился из Москвы в Рязанскую область и провел в дороге шесть часов, чтобы провести занятие в школе поселка Крутоярский.

«Наша задача — научить ребят осознанно подходить к новым технологиям. Важно, чтобы школьники умели отличать достоверную информацию от фейков, критически оценивать то, что видят в Интернете, не попадаться на уловки мошенников и правильно работать с информацией. И, конечно, важно, чтобы дети не боялись говорить взрослым, если кто-то в Сети пытается склонить их к противоправным действиям. Они могут делиться этим открыто и без страха, в том числе по анонимной линии для школьников, родителей и педагогов „Школа доверия“. Бдительность и доверие берегут ребенка лучше всего. Эти навыки нужны каждому вне зависимости от возраста. Наша совместная с Мастерской новых медиа инициатива „Киберурок“ объединила профессионалов медиаотрасли и школы. Уже более 15 тысяч ребят в 400 школах могут увереннее и безопаснее ориентироваться в информационной среде», — отметил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Часть занятий лекторы проводят дистанционно — например, в отдаленных регионах и населенных пунктах. Отдельным направлением стала доступность киберуроков для детей с особыми образовательными потребностями. Например, уроки для глухих и слабослышащих ребят прошли в центре «Эхо» Свердловской области.

«Сообщество Мастерской новых медиа объединяет более 2 000 медиаспециалистов со всей России и не только. Важная часть миссии Мастерской — формировать культуру новых медиа, в том числе в части осознанного потребления информации и безопасной жизни в киберпространстве. Чтобы помочь в этом непростом вопросе школьникам, мы объединились в совместном действии. Важно, что наши лекторы, члены сообщества, прошли специальную подготовку и проводят уроки, опираясь на свой профессиональный медиаопыт», — отметила заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы», основатель Мастерской новых медиа Юлия Аблец.

Представители школ могут оставить заявки на проведение киберурока в своих образовательных учреждениях через чат-бот в национальном мессенджере «МАКС». Прием заявок в рамках просветительской акции будет проходить до 1 марта 2027 года. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте.

Ранее старт Всероссийской акции «Киберурок» поддержали первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко и заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.