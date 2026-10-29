«ПСК Фарма» лидирует в госзакупках лекарств для нижних дыхательных путей

Компания «ПСК Фарма» заняла первое место среди производителей — поставщиков препаратов для лечения заболеваний нижних дыхательных путей по госконтрактам за сентябрь 2025 — август 2026 года. По данным «АльфаРМ», объем ее поставок достиг около 6,1 млрд рублей против 4,6 млрд годом ранее, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

«ПСК Фарма» сохраняет лидерство в рейтинге поставщиков препаратов для лечения заболеваний нижних дыхательных путей: компания занимала первое место и в 2022–2025 годах. Пульмонологическое направление она развивает с 2020 года, сейчас в портфеле 25 препаратов.

Компания поставляет лекарства по пяти из десяти международных непатентованных наименований, лидирующих в госзакупках: будесонид + формотерол, тиотропия бромид, беклометазон + формотерол, салметерол + флутиказон и ипратропия бромид + фенотерол.

За сентябрь 2025 — август 2026 года госзаказчики закупили препараты для лечения заболеваний нижних дыхательных путей на 23,7 млрд рублей — 16,3 млн упаковок. В денежном выражении объем вырос на 14%, в натуральном — на 5% к предыдущему году. На средства от астмы и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) пришлось 91% расходов — 21,7 млрд рублей, на 17% больше годом ранее. По региональной льготе профинансировали 59% закупок, или 14 млрд рублей.

Доля отечественных препаратов в госзакупках пульмонологических лекарств выросла с 8% в 2014 году до 47,5% в 2025-м. Объем закупок российских препаратов увеличился с 0,7 до 9,8 млрд рублей.

«Для пациентов с астмой и ХОБЛ важна непрерывность терапии, и наша задача — гарантировать стабильные поставки качественных лекарственных средств, в том числе по региональной льготе», — отметила генеральный директор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начнут разрабатывать биотехнологические препараты. Компания «Биннофарм Групп» в год выпускает более 370 млн упаковок лекарств.

«Здесь запустят сразу два новых проекта: учебно-научный центр, созданный вместе с МФТИ, и центр разработки биотехнологических препаратов. Чтобы работать было комфортно, для сотрудников построят жилые дома неподалеку, а в учебном центре откроют специализированную школу. К 2030 году здесь будут работать 400 специалистов, объем инвестиций в проект до 2028 года составит 16 млрд рублей», — подчеркнул губернатор.