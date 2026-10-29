Врачи Ступинской больницы спасли пациента с аневризмой аорты

Врачи Ступинской больницы помогли спасти мужчину с аневризмой грудного отдела аорты. После обследования пациента вертолетом доставили в Московский областной центр имени Владимирского, где успешно прооперировали, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Заместитель главного врача Ступинской больницы по медицинской части Анжелика Евзерихина рассказала о спасении пациента с аневризмой грудного отдела аорты. Мужчина поступил с интенсивной жгучей болью за грудиной, которая отдавала в плечо, лопатку и челюсть. Такие симптомы похожи на проявления инфаркта миокарда.

Пациент не стал ждать или пытаться снять боль самостоятельно и своевременно обратился за помощью. Врачи провели необходимые пробы, анализы и исследования, затем связались с головным учреждением — Московским областным центром имени Владимирского. Бригада Центра медицины катастроф доставила мужчину на вертолете в институт, где его успешно прооперировали.

Аневризма — это расширение артерии. Она может возникнуть в сосудах головного мозга, конечностей или в аорте — самом крупном сосуде организма. Расширение сосуда, расслоение его стенок и разрыв могут привести к кровотечению и тяжелым последствиям. Поэтому пациентам с таким заболеванием необходима незамедлительная медицинская помощь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.

«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.