Новый терапевт начала прием во взрослой поликлинике Талдома

Врач-терапевт Екатерина Попадинец приступила к работе во взрослой поликлинике Талдома. Она пришла по программе «Приведи друга» по приглашению своей мамы — руководителя Талдомского отделения Дубненской больницы Светланы Снаренковой, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Екатерина Попадинец окончила Саратовский государственный медицинский университет им. В. И. Разумовского по специальности «Терапия». В поликлинике она ведет прием пациентов, занимается диагностикой и лечением, уделяет внимание профилактике заболеваний.

«Особенно ценно, что к нам на работу в поликлинику и стационарные отделения приходят молодые врачи. Областные программы и социальный пакет помогают поддерживать специалистов на начальном этапе», — отметила руководитель Талдомского подразделения Светлана Снаренкова.

Привлечение медицинских кадров — приоритет программы «Модернизация первичного звена». С начала года в Талдом привлекли 14 врачей.

Записаться на прием можно через чат-бот «Денис» в МАКС, контакт-центр по номеру 122 или портал «Здоровье».

Иногда первый шаг дается труднее всего, особенно когда кажется, что без опыта никуда не берут. Но стоит обратиться в центр занятости — и все меняется. Найти свое дело и получить востребованную специальность помогает нацпроект «Кадры». По нему по всей стране открыты программы обучения и центры для молодых специалистов. А для привлечения профессионалов в регионах, где реализуют крупные приоритетные проекты, создали программу «Мобильность 2.0». Она мотивирует на переезд в другие регионы востребованных там специалистов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли на положительный баланс. Плюс 200—250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.