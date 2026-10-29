Игорь Брынцалов передал семьям погибших бойцов СВО награды в Реутове

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в администрации Реутова вручил государственные награды родным военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов провел в администрации Реутова церемонию передачи государственных наград семьям погибших участников СВО. Семьи Валерия Жидких, Алексея Пастернака и Бориса Стороженко получили ордена Мужества, родные Дмитрия Васильева — медаль Жукова.

Обращаясь к близким военнослужащих, спикер регионального парламента подчеркнул, что подвиг бойцов навсегда останется в памяти народа.

«Выражаю слова благодарности вам за ваших сыновей, отцов, мужей. Они сражались за свою Отчизну, будущее и прошлое нашей страны, наши традиции, веру и культуру. И отдали самое ценное, что было, — свою жизнь. Проявив мужество и героизм, они останутся в истории нашей страны навечно», — подчеркнул председатель Мособлдумы.

Глава Реутова Алексей Ковязин также выразил поддержку семьям погибших.

«У нас в городе большая команда единомышленников, которые готовы помогать. Мы рядом», — отметил он.

В Реутове с семьями участников СВО работают волонтеры, члены «Молодой Гвардии», депутаты, представители администрации, специалисты фонда «Защитники Отечества» и члены местного отделения ассоциации ветеранов СВО.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.