Французы зарегистрировали в России рекордные 55 ИП

С января по конец октября 2026 года 55 граждан Франции стали индивидуальными предпринимателями в России — это рекордное число за последние 20 лет. За весь 2025 год таких регистраций было 53, сообщает RT со ссылкой на анализ данных СПАРК-Интерфакс.

Число регистраций в 2025 году выросло на 43% по сравнению с 2024-м. За последние два года граждане Франции открыли в России более 100 ИП.

С 2017 года французы зарегистрировали 296 ИП, включая уже прекратившие деятельность. Для сравнения: в 2020 году число регистраций составило 13, в 2021-м — 22, в 2023-м — 21. Всего с 2005 года база учитывает 412 регистраций, из них 168 значатся действующими.

В 2026 году Москва привлекла 28 французских предпринимателей, Санкт-Петербург — семь. По четыре регистрации пришлось на Краснодарский край и Московскую область, по две — на Свердловскую и Владимирскую области. Еще восемь регионов получили по одному новому ИП.

Чаще всего французы выбирали дополнительное образование — этот вид деятельности указали 17 предпринимателей. Среди других популярных направлений — бизнес-консалтинг, разработка программного обеспечения, дизайн и интернет-торговля. Также в списке есть рестораны, производство хлеба и кондитерских изделий, строительство, ремонт помещений, операции с недвижимостью и грузоперевозки.

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