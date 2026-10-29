сегодня в 16:36

В Красногорске пожарные и спасатели прошли «Вертикальный вызов»

Около 100 пожарных и спасателей приняли участие в ежегодных открытых областных соревнованиях по скоростному подъему в высотном здании в Красногорске, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

Участники «Вертикального вызова» поднимались по маршевой лестнице на 39-й этаж многоквартирного жилого дома. Дистанцию нужно было преодолеть за минимальное время в пожарной экипировке, используя дыхательные аппараты на сжатом воздухе.

В соревнованиях участвовали команды Главного управления МЧС России по Московской области, специальных управлений федеральной противопожарной службы № 3, № 88 и № 100 МЧС России, ГКУ МО «Мособлпожспас» и государственного комплекса «Завидово» ФСО России.

В личном зачете победил Сергей Мочегов из специального управления ФПС № 100. Второе место занял его коллега Александр Никитин, третье — Павел Громаков из 19-го пожарно-спасательного отряда.

В командном зачете первое место завоевало специальное управление ФПС № 100. Серебро получил 19-й пожарно-спасательный отряд, бронзу — 1-й пожарно-спасательный отряд.

Соревнования помогают пожарным и спасателям проверить выносливость, совершенствовать физическую и профессиональную подготовку, отрабатывать навыки подъема на верхние этажи для работы в реальных условиях.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.