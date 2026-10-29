Андрей Воробьев: детскую поликлинику в Звенигороде построят к концу 2027 года

Строительство новой четырехэтажной поликлиники идет полным ходом. По словам губернатора, в Одинцовском округе большая программа возведения объектов здравоохранения.

«Мы строим здесь несколько объектов первичного звена — это и „Новая Трехгорка“, и „Гусарская баллада“, и Голицыно, и Звенигород. Все они очень востребованы. Сегодня мы приехали в Звенигород — для нас крайне важно, чтобы до конца следующего года здесь была детская поликлиника. Объект очень важный и долгожданный для многих семей. В Звенигороде и ближайших сельских населенных пунктах свыше 12 тысяч ребятишек. Мы получали обращения жителей и приняли решение построить здесь полноценную детскую поликлинику», — сказал губернатор.

Сейчас в городе работает только небольшое детское отделение в смешанной поликлинике на улице Герцена, которая перегружена. Кроме того, в Звенигороде нет детского КДЦ, где можно пройти комплексную диагностику и глубокое обследование — для этого родители вынуждены возить малышей в Одинцово.

О новой поликлинике

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Поликлиника войдет в структуру Одинцовской областной больницы. Она будет рассчитана на 220 посещений в смену. Получать помощь в ней смогут дети из Звенигорода, Ершова, Каринского, Саввинской Слободы и других населенных пунктов. Здесь будет полный цикл амбулаторной помощи, поэтому детям не придется ездить в Одинцово для диагностики.

В поликлинике будут работать восемь участковых педиатров и профильные специалисты, а также врачи, которых раньше не было: ЛОР, кардиолог, нефролог, пульмонолог, ортодонт. Здесь откроют отделения медицинской реабилитации и лечебной физкультуры, кабинеты УЗИ, ЭКГ и ЭЭГ (проверка активности мозга). Предусмотрен дневной стационар. Основу коллектива составят врачи, которые перейдут из действующего детского отделения поликлиники на улице Герцена.

«Мы усилим штат узкими специалистами, к нам уже обращаются врачи из других медучреждений. Начинаем формировать кадровый резерв и рассчитываем укомплектовать поликлинику до начала работы. В поликлинике установят рентгеновское оборудование, аппараты УЗИ и ЭКГ, оборудуют прививочные кабинеты и пункт забора крови. Будут работать кабинеты неотложной и травматологической помощи», - сказал главный врач Одинцовской областной больницы Иван Каприн.

В медучреждении будет все необходимое для оказания медицинской помощи в комфортных условиях ‒ красивые интерьеры, современное оборудование, понятная логистика. Поликлиника возведена уже на треть. Сейчас на объекте трудятся 50 человек, в том числе инженерно-технические специалисты. Они завершили монолитный каркас, монтируют перегородки, делают мягкую кровлю (готовность - почти 70%), прокладывают инженерные сети.

С 10 ноября специалисты приступят к установке окон - планируется, что контур здания будет закрыт в течение месяца. Затем приступят к монтажу фасада.

«К 10 декабря ожидаем подключение наружной сети теплоснабжения перейдем к отделочным и инженерным работам. Полностью завершить строительство вместе с благоустройством рассчитываем к концу 2027 года. На территории будет оборудована парковка, в том числе для велосипедов, проложены дорожки, установлены скамейки», ‒ рассказал руководитель проекта Александр Жариков.

Работы на других объектах здравоохранения в Одинцовском округе

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Строительство новой поликлиники для детей в Одинцовском округе - это часть большой программы развития первичного звена, в том числе по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».

В 2026 году в Одинцове открыли стоматологическую клинику на улице Сосновой. До конца года планируется запустить сосудистый центр в Перхушкове после капремонта. Во втором квартале 2027 года должны подойти к концу работы по возведению поликлиники на 500 посещений в микрорайоне Новая Трехгорка.

Сейчас в округе в округе строят еще два объекта здравоохранения: смешанную поликлинику на 300 посещений в смену в Голицыне и поликлинику на 500 посещений в ЖК «Гусарская Баллада». Оба объекта планируют сдать в 2028 году.

За последние 5 лет в Одинцовском округе открыли 14 медучреждений. Среди них ‒ филиал Детского клинического центра имени Рошаля в Ромашкове, центр диспансеризации в Одинцове, подстанция скорой помощи в Соснах, а также новые фельдшерско-акушерские пункты и поликлиники. Кроме того, в областной больнице реконструировали хирургический корпус.

Другие социальные объекты

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

В округе в 2027 году планируют открыть пристройку на 550 мест к Одинцовской школе № 9. В 2028-м ‒ детский сад на 220 мест и пристройку к Лесногородской школе в поселке ВНИИССОК, а еще школу на 550 мест в селе Перхушково.

В 2028 году после капремонта откроется Звенигородская детская школа искусств имени С.И. Танеева (бывшая музыкальная школа). Она переедет в просторное здание на улице Ленина. В новом помещении площадью около 1 400 «квадратов» оборудуют учебные классы, концертные залы и зал для занятий хореографией.

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