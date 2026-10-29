Состоялась презентация книги можайской поэтессы Светланы Трушиной

В Можайском культурно-досуговом центре 24 октября состоялся вечер поэзии и прозы с презентацией новой книги известной можайской поэтессы, члена Союза писателей России, почетного гражданина города Можайска Светланы Трушиной «Богом благословенный рассвет». Об этом сообщила пресс-служба администрации Можайского муниципального округа.

«Трушинские октябрины» — так можайцы называют ежегодные поэтические вечера Светланы Трушиной. Восьмой лирический сборник поэтессы состоит более чем из четырехсот страниц поэзии и прозы. Огромную благодарность за помощь в его создании Светлана Трушина адресовала своим близким друзьям: директору Управления административно-хозяйственной деятельности Администрации Можайского муниципального округа Михаилу Кольяку и начальнику Наро-Фоминского военно-клинического госпиталя Александру Муркину.

Наша землячка приехала в Можайск с мужем, офицером запаса Владимиром Трушиным почти 40 лет назад. Все эти годы она усиленно работала, развивая культуру «западной столицы Подмосковья». Светлана Владимировна по праву гордится тем, что стала автором известного и любимого земляками духовного гимна нашего города «Сын земли Можайской». В настоящее время Светлана Трушина является членом Правления «Захаровского Парнаса» при Государственном историко-литературном музее-заповеднике А. С. Пушкина в Вяземах и одновременно председателем жюри на ежегодных конкурсах юных поэтов и прозаиков Подмосковья. Можайские школьники неоднократно принимали участие в престижных региональных конкурсах в Вяземах и занимали там призовые места. Весной 2025 года Светлана Трушина при поддержке администрации Можайского муниципального округа создала молодежную поэтическую студию «Слово». В прошлом году стихи троих молодых можайцев впервые были опубликованы в ежегодном сборнике Пушкинского музея-заповедника. Один из них, Андрей Королев достойно вел творческий вечер своей наставницы.

От Главы Можайского муниципального округа Дениса Мордвинцева и Совета депутатов округа Светлану Владимировну сердечно поздравил его председатель Василий Овчинников. Он отметил огромный многолетний вклад Светланы Трушиной в культурную жизнь родного города и Подмосковья. Василий Михайлович, как общественный деятель, меценат, а позже всенародно избранный глава городского поселения Можайск, был «духовным отцом» созданного Светланой Трушиной еще в начале 90-х творческого объединения «Родник» и спонсором самого первого ее поэтического сборника.

«Светлана Владимировна — удивительная женщина, сильная и хрупкая одновременно. Ее талант, энергия и любовь к родному краю заслуживают огромного уважения. Она открыла дорогу в творчество многим можайцам. Сегодня в зале собрались те, для кого ее слово стало важным и близким. От всей души поздравляю с новой книгой, желаю добра, счастья, любви, неиссякаемой энергии и новых творческих успехов», — сказал Василий Овчинников.

Светлану Трушину тепло поздравила также заместитель председателя местного Совета ветеранов Любовь Попова. Общественный деятель и активистка партии «Единая Россия» в Можайском муниципальном округе Любовь Штемберг с артистизмом прочитала ряд юмористических произведений Трушиной.

Праздничную программу вечера украсили юные дарования: скрипачка Вероника Маркова, София Чучалина, преподаватели Можайской музыкальной школы Маргарита Мартынова, Надежда Алексеева и Светлана Блохина, а также артисты ансамбля «Реченька» из Борисово под руководством Надежды Илясовой.

«Я живу стихами и пишу для вас, дорогие мои земляки, читатели и друзья! Новый сборник — книга автобиографическая, я очень надеюсь, что мой жизненный опыт пригодится молодым поколениям можайцев, которым я от всего сердца желаю делать верный выбор, верить в свои силы, никогда не сворачивать с намеченного пути», — сказала поэтесса.

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