В Воскресенске наградили победителей конкурса краеведческих работ

Победители третьего окружного конкурса «Прогулки по Воскресенскому краю» получили награды 28 октября в Центральной библиотеке имени Инны Гофф. В конкурсе участвовали 20 человек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Церемония награждения прошла в отделе краеведения Центральной библиотеки имени Инны Гофф. Организатором конкурса выступила Воскресенская централизованная библиотечная система.

Конкурс проводился среди жителей городского округа Воскресенск в возрасте от 14 лет. В 2026 году в нем приняли участие 20 человек. Первое место заняли работы Марины Горидько «Любя свое, живи своим» и Надежды Бордуковой «Возрождение святыни села Федино». Все победители получили специальные призы, дипломы и памятные подарки.

Участников приветствовал председатель жюри Виктор Лысенков — руководитель литературного объединения «Радуга» имени И. И. Лажечникова, секретарь правления Московской областной организации Союза писателей России. Член союза писателей России Ольга Новикова прочитала стихи о родном крае.

Конкурс помогает участникам находить нестандартные формы подачи материала, совершенствовать навыки работы с источниками, повышать краеведческую грамотность и развивать интерес к местной истории.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.