Роскачество выявило нарушения у 15 марок консервов из скумбрии

Роскачество проверило 37 марок консервированной скумбрии с добавлением масла российского производства. У 15 из них нашли нарушения, сообщает РИА Новости .

Эксперты изучали продукцию по нескольким параметрам — от безопасности до честности маркировки и видовой подмены. Они пришли к выводу, что все консервы из скумбрии безопасны для здоровья, но у 15 марок выявили нарушения обязательных требований.

Речь идет о продукции таких марок, как «Вкусные консервы», «Каждый день», «Люди любят», «Мореслав», «Морское содружество», «Морские традиции», «Морской котик», «Онежские деликатесы», «Посейдон», «Хозяин Балтики», «Фишмар», Aro, Globus, Gold Fish и ZR.

По данным Роскачества, в банке должно быть не менее 50% рыбы. Но некоторые марки не прошли этот порог. У четырех марок заявленная на этикетке массовая доля рыбы не совпала с фактической.

Были выявлены случаи видовой подмены или полное отсутствие зоологического наименования. В некоторых консервах показатели белка и жира, указанные на упаковке, не соответствуют фактическим. Еще специалисты нашли в ряде банок жесткие рыбные кости, повышенное содержание соли, суховатую консистенцию, слабый привкус горечи.

Однако ни у одной из проверенных марок не выявлено нарушений по микробиологическим показателям, содержанию токсических элементов и промышленной стерильности.

При этом Роскачество высоко оценило консервы 12 торговых марок: «Азбука моря», «Барс», «Владкон», «Главпродукт», «Доброфлот», «Морепродукт», «Рыбное меню», «Совок», «Сохраним традиции», «Спецзаказ», «Ультрамарин» и Fish House. По данным ведомства, их продукция соответствует обязательным и опережающим требованиям.

Еще 10 торговых марок соответствуют обязательным требованиям законодательства, но не дотянули до опережающего стандарта Роскачества.

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