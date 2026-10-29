Claude блокирует россиян после проверки паспортов: апелляции не помогают

Сервис Claude начал массово блокировать аккаунты российских пользователей после проверки паспортов. Об этом сообщают столкнувшиеся с проблемой россияне, пишет Baza .

Теперь сервис требует обязательной верификации через Persona: нужно выбрать страну документа, загрузить паспорт и сделать селфи с поворотами головы. После отправки российского загранпаспорта аккаунт блокируется практически сразу — новые запросы становятся недоступны, остается лишь возможность выгрузить данные.

Апелляции, по словам пользователей, результата не приносят. Один из россиян, живущий в Новой Зеландии, рассказал, что пользуется платной подпиской: за два дня до блокировки с него списали деньги за очередной месяц, а после подтверждения личности российским загранпаспортом доступ к аккаунту отключили.

Ранее сообщалось, что Anthropic закрепила в политике конфиденциальности возможность запрашивать у пользователей удостоверение личности и биометрические данные.

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