В Волоколамске провели занятие школы сахарного диабета

Пациенты с сахарным диабетом второго типа 27 октября посетили занятие в Волоколамской больнице и освоили навыки контроля заболевания, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Занятие школы сахарного диабета прошло 27 октября в 11:00 в актовом зале главного корпуса Волоколамской больницы. Пациенты изучили принципы правильного питания и подсчета углеводов, технику инъекций и коррекции доз инсулина. Также им объяснили, как анализировать результаты измерения уровня сахара в крови и вести самоконтроль.

«Целевые значения глюкозы крови, липидного профиля и артериального давления являются ключевыми показателями для контроля здоровья человека. Они помогают оценить риск развития не только сердечно-сосудистых болезней или диабета, но и других хронических заболеваний. Контроль этих показателей помогает предотвратить развитие серьезных недугов и поддерживать здоровье организма на должном уровне», — рассказал врач-эндокринолог Волоколамской больницы Александр Кузнецов.

Специалист также отметил необходимость ежегодной диспансеризации для пациентов без сахарного диабета. Предварительная запись на обследование не требуется. При себе необходимо иметь полис ОМС и паспорт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.