В Подмосковье объяснили причины частых встреч с кабанами

Кабаны в Подмосковье чаще выходят на открытые участки из-за сезонных перемещений, гона и активности кровососущих насекомых, а не роста численности. Популяция остается стабильной, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Кабан — один из представителей копытных, обитающих в Московской области, важная часть природной среды и охотничий ресурс региона. Специалисты проводят учет численности дважды в год. По данным государственного мониторинга, популяция стабильна и поддерживается на оптимальном уровне.

Численность регулируют в рамках любительской и спортивной охоты с соблюдением установленных правил. Сезон охоты длится с 1 июня до конца февраля. Сведения о добыче анализируют еженедельно.

Более частые встречи с кабанами связаны с сезонными особенностями их поведения. Гон, перемещения между кормовыми участками и активность кровососущих насекомых заставляют животных чаще выходить на открытые территории.

Если диких животных не беспокоить, они ведут себя спокойно и неагрессивно. Чтобы избежать опасных ситуаций, не следует тревожить кабанов криками, навязчиво фотографировать или пытаться прогнать их с территории, где они находятся.

Подкармливать кабанов также нельзя. Это приводит к привыканию к человеку и скоплению животных вблизи населенных пунктов. Кроме того, привычная для людей пища не подходит кабанам и вредит их здоровью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <...> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.