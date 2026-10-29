«Пинка дала»: женщина прогнала медведя, съевшего запас еды на 14 дней

Ученый, инспектор, который ловит браконьеров, и сотрудница Тунгусского заповедника Евгения Мороз в интервью Сергею Назиулину рассказала, как пинком прогнала медвежонка, который съел на кардоне еду, рассчитанную на две недели.

«До этого момента я почему-то думала, что медведи просто прокусывают банки со сгущенкой, с тушенкой. Единственное, что он не съел, — это мука. И то, он мордой туда залез. Выпил 9 литров растительного масла. Я говорю коллеге: он не доел, он еще вернется», — вспоминает она.

По ее словам, в четыре утра хлопнулась дверь — и она держала ее, чтобы зверь не попал в помещение.

«И в какой-то момент меня такая злость взяла, меня просто переклинило, потому что, во-первых, пришло осознание, что у нас нет продуктов. Я настолько разозлилась, что просто с пинка открыла дверь — медведь мордой в ведре каком-то копается. Он встает на дыбы и разворачивается к выходу. И я просто на лету ему еще и пинка дала, а потом побежала. Он нырнул в кусты. Тут я поняла, что за ним нельзя — там он меня придавит», — рассказала сотрудница заповедника.

Что так поступать нельзя, Мороз осознала лишь через два часа: по ее словам, если бы рядом оказалась медведица, она бы напала.

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