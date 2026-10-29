Мобильные офисы МосОблЕИРЦ посетят 12 округов Подмосковья

Мобильные офисы МосОблЕИРЦ в ноябре проконсультируют жителей 12 округов, примут показания счетчиков и платежи за ЖКУ, выдадут справки и копии квитанций, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

График выездов мобильных офисов в ноябре:

• 3 и 9 — Солнечногорск, д. Голубое, Тверецкий пр-д, стр. 18А, около МФЦ; 10:00–15:00. • 5 — Богородский округ, с. Кудиново, ул. Центральная, д. 16; 10:00–15:00. • 6 — Воскресенск, п. Фосфоритный, ул. Зайцева, д. 22; 10:00–15:00. • 10 — Домодедово, ул. Лунная, д. 1; 9:30–16:00. • 11 — Сергиево-Посадский округ, п. Загорские Дали, д. 7А; 10:30–15:00. • 12 — Электросталь, п. Всеволодово, мкр. Центральный, д. 14, стр. 1, слева от здания «Почты России»; 10:00–15:00. • 13 — Люберцы, ул. Камова, д. 11/5; 9:30–16:30. • 16 и 25 — Истра, г. Дедовск, ул. 1-я Главная, д. 1; 10:30–15:00. • 17 — Истра, с. Новопетровское, ул. Полевая, д. 1А, здание администрации; 10:30–15:00. • 18 — Красногорск, п. Архангельское, д. 17А, парковка около культурного центра; 10:00–15:30. • 19 — Ступино, п. Михнево, ул. Московская, д. 5; 10:00–15:00. • 20 — Ленинский округ, п. Володарского, ул. Центральная, д. 22; 9:30–16:00. • 23 — Балашиха, мкр. 1 Мая, д. 25; 9:30–16:00. • 24 — Домодедово, мкр. Растуново, ул. Заря, д. 26; 9:30–16:00. • 26 — Домодедово, с. Ям, ул. Мезенцева, д. 5; 9:30–16:00. • 27 — Люберцы, ул. Камова, д. 11/5; 9:30–16:00.

Ранее вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов отмечал, что Единый расчетный центр меняет подходы к взаимодействию с жителями и внедряет цифровые технологии. Основные вопросы касаются задолженности за ЖКУ и корректности начислений в едином платежном документе за отопление, водо-, электро- и газоснабжение. Анализ показал снижение числа обращений; работу в этом направлении продолжат.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.