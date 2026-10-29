Глава Химок обсудила с коллективом «Родера» вопросы ЖКХ и благоустройства

Глава Химок Инна Федотова и советник вице-губернатора Московской области Николай Ханин 28 октября встретились с коллективом предприятия «Родер» в Лунево. Участники обсудили вопросы ЖКХ и благоустройства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На встрече особое внимание уделили дому № 42 на улице Фрунзе в микрорайоне Сходня. Жители пожаловались на состояние кровли и подъезда. Инна Федотова поручила управляющей компании помочь организовать общее собрание собственников, необходимое для включения дома в программу капитального ремонта.

Локальный ремонт кровли выполнят в ближайшее время. Ремонт подъезда включен в план на 2027 год.

В выездной встрече участвовали заместители главы округа, сотрудники профильных управлений и представители ресурсоснабжающих организаций. Они комплексно рассмотрели обращения и назначили ответственных.

Отдельно участники обсудили вопросы дошкольного учреждения и дороги в Дмитровском городском округе. Поскольку эти вопросы выходят за рамки полномочий администрации Химок, Николай Ханин взял их на личный контроль.

«Формат выезда на предприятие позволяет жителям округа, не отвлекаясь от работы, обсудить волнующие их вопросы в открытом диалоге с представителями всех профильных управлений администрации», — подчеркнула глава округа Инна Федотова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.