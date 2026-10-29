Беглов предложил увековечить Таллинский прорыв в календаре Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов предложил включить День героического прорыва Балтийского флота из Таллина в Кронштадт в перечень памятных дат города, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Губернатор направил законопроект в Законодательное собрание. Документ предусматривает изменения в статью 2 городского закона «О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге».

Памятную дату предлагают установить на 28 августа. Таллинский переход стал одной из крупнейших морских операций Великой Отечественной войны и важной частью битвы за Ленинград. В августе текущего года исполнилось 85 лет со времени подвига моряков-балтийцев.

Александр Беглов подчеркнул, что для горожан свято все, что связано с войной и блокадой.

«Героический Таллинский переход стал примером мужества и самоотверженности советских моряков. На пути морского конвоя были тысячи морских мин, он подвергался атакам вражеской авиации и торпедных катеров, артиллерийским обстрелам. Моряки-балтийцы в тяжелейших условиях выполнили боевую задачу — спасли ядро флота. Многие из них отдали свои жизни. Но этот подвиг помог Ленинграду выстоять», — подчеркнул Беглов.

Ранее в Петербурге прошел Марш памяти в честь Таллинского прорыва.

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