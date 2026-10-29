Москву и Мытищи соединят три новых автобусных маршрута

Автобусные маршруты № 1170, 1197 и 1412 начнут работать между Москвой и Мытищами с 31 октября в рамках проекта «Москва-область». Автобусы будут отправляться от станции метро «Медведково», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На всех трех маршрутах пассажирам необходимо прикладывать карту к валидатору при входе и выходе. Карта «Стрелка» действовать не будет. При разовой оплате картой «Тройка» или банковской картой скидки на пересадки не предусмотрены.

Пассажиры смогут пользоваться абонементами «Единый» зоны «Пригород» на 30, 90 или 365 дней. Для учащихся с картой москвича предусмотрены льготные абонементы на 30 или 90 дней.

Льготные категории граждан смогут ездить бесплатно по карте москвича или жителя Московской области. Такая возможность предусмотрена и для жителей Подмосковья младше 60 лет, имеющих право на бесплатный проезд на областных маршрутах.

29 октября сотрудники департамента транспорта Москвы и представители администрации округа провели выездную проверку готовности к размещению информации о новых маршрутах на остановках. Новые автобусы российского производства полностью адаптированы под городские стандарты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что, согласно договору между Подмосковьем и столицей, часть автобусных маршрутов, пересекающих МКАД, перейдет под управление «Мосгортранса», что позволит увеличить количество автобусов на маршрутах вдоль МЦД.

«Мы заключили с Москвой соглашение. Вы знаете, что с июня следующего года маршруты, пересекающие МКАД, будут переходить под управление «Мосгортранса», — сказал Воробьев.