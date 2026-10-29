«Экострой» начал чистить дно Крюкова канала в Петербурге впервые за 25 лет

В Петербурге началась первая с 2001 года очистка дна Крюкова канала. Специалисты убирают донные отложения и затонувший крупногабаритный мусор, сообщает газета «Петербургский дневник» .

В этом году «Экострой», подведомственный Комитету по природопользованию, сосредоточится на участке у Новой Голландии. О планах рассказал председатель Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Кирилл Соловейчик.

Очистка поможет восстановить естественную проточность канала, предотвратить обмеление и создать условия для восстановления водной экосистемы. В последний раз такие работы здесь проводило предприятие «Ленводхоз» в 2001 году.

Работы продолжат благоустройство территории у Новой Голландии. Весной здесь совместно с Комитетом по благоустройству высадили липы — деревья успешно прижились.

Петербург также восстанавливает историческую гидросистему Царского Села. На реке Новой специалисты чистят дно по технологии «насухо», на Черной речке завершили текущий этап работ. На Суздальских озерах поднимают крупногабаритный мусор и готовят протоки к очистке дна. В ближайшее время работы начнутся на Красном пруду в Петергофе.

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