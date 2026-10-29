Эксперт объяснила, как нехватка обратной связи вредит бизнесу

Без понятной обратной связи сотрудники чаще ищут согласований, реже проявляют инициативу и повторяют ошибки. Так последствия для бизнеса описала эксперт по построению систем управления Ольга Казакова.

По словам специалиста, сотрудникам нужны конкретные факты и объяснение того, как их действия влияют на результат. Общие призывы работать быстрее или быть инициативнее не помогают понять, что нужно изменить.

«Здесь уже есть факт, влияние на результат и ответственность самого сотрудника. Но важно вот еще что: прежде чем требовать от сотрудника исправить ситуацию, руководителю нужно понять, мог ли он самостоятельно обеспечить необходимый результат. Иногда человек не выполнил свою работу, а иногда он отвечает за результат, на который не имеет достаточного влияния. И тогда одними замечаниями проблему не решить», — пояснила эксперт в эфире радио Sputnik.

Казакова рекомендовала предлагать помощь, но не забирать ответственность у сотрудника. Разговор нужно завершать договоренностью об изменениях, сроках и критериях результата, оставляя человеку самостоятельность.

Если задача ясна, полномочий и ресурсов достаточно, нарушение договоренностей нужно обсуждать прямо. При этом разбор ошибок должен помогать избежать повторения ситуации, а не искать виноватого.

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