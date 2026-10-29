Разлучают с отцом: суд отдал ребенка маме-кукушке, бросившей его 2 года назад

Блогер pr0sto.papa рассказал в соцсетях, что проиграл суд матери своего ребенка, которая бросила общего сына почти 2 года назад и не интересовалась его судьбой. Девушка стала заявлять, что хочет воспитывать малыша, только после того, как мужчина подал в суд на определение места жительства сына и на алименты со стороны матери.

По словам отца мальчика, его бывшая возлюбленная утверждает, что он якобы выкрал ребенка и скрывал от нее его место положение, а также информацию о том, какой именно детский сад он посещает. На самом деле это не так. Блогер заявил, что активно ведет соцсети и указывает геолокацию, где находится с ребенком. Также он показал переписки, в которых пытался связаться с матерью ребенка, но она его игнорировала.

Блогер также обнародовал видео, на которых молодая мать нецензурными выражениями общается с маленьким ребенком и заявляет, что устала от того, как этот «п***** орет весь день».

Отец хотел определить место жительства сына с собой и обязать мать, которая не участвует в воспитании ребенка, выплачивать алименты, но проиграл суд в первой инстанции. Теперь он считает, что суд на самом деле не рассматривал все материалы дела и проигнорировал переписки, а также видео доказательств того, что матери ребенок не нужен.

В настоящее время он хочет предать эту историю огласке и объявил сбор на хорошего адвоката, который поможет решить ситуацию наилучшим образом именно для ребенка.

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