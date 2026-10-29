Офтальмолог Надежда Кочетова начала прием в детской поликлинике Дубны

Надежда Кочетова начала принимать детей в поликлинике №2 Дубненской больницы. Ранее она работала в Дмитровской больнице.

Врач окончила Алтайский государственный медицинский университет и интернатуру по офтальмологии. Она имеет высшую квалификационную категорию, многолетний опыт работы, владеет современными методиками диагностики и лечения.

«Врач уже ведет прием по записи, а также направляет детей в наш офтальмологический коррекционный центр на последующее лечение. Таким образом у нас представлен комплексный маршрут лечения», — сказала заведующая детской поликлиникой №2 Алена Леонова.

Она напомнила, что регулярные осмотры и проверка зрения помогают вовремя выявить и скорректировать астигматизм, близорукость или косоглазие, а также предотвратить их дальнейшее развитие.

Записаться на прием можно через чат-бот Денис в МАКС, контакт-центр по номеру 122 или на портале «Здоровье». Помощь оказывается бесплатно по ОМС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.