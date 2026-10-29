В Сергиевом Посаде сносят четыре аварийных жилых дома

Демонтаж четырех аварийных жилых домов в Сергиевом Посаде планируют завершить до конца ноября 2026 года, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

На улице 2-й Кирпичный завод демонтируют двухэтажные дома №12 и №14, построенные в середине 1950-х годов. Их площадь составляет около 660 и 850 кв. м соответственно. После признания зданий аварийными жителей 41 квартиры расселили.

На Садовой улице сносят двухэтажный дом №8 площадью около 500 кв. м, построенный в 1954 году. Из-за аварийного состояния здания и небезопасности дальнейшего проживания жильцов восьми квартир расселили.

На Московской улице разбирают конструкции двухэтажного кирпичного дома №14 площадью около 395 кв. м. Здание 1953 года постройки утратило эксплуатационную пригодность и было признано аварийным. Жителей 14 квартир расселили.

После демонтажа площадки расчищают от строительного мусора и отсыпают песком. Работы планируют завершить до конца ноября 2026 года.

Всего в Сергиево-Посадском городском округе выявили 422 объекта незавершенного строительства. Из них 309, или 73%, уже снесли, достроили либо привели в соответствие с требованиями законодательства. Эта работа продолжится.

Цель нацпроекта