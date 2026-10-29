«Это п*****!» Таракан сорвал пресс-конференцию тренера «Динамо» в Красноярске

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Пресс-конференция тренера вологодского ФК «Динамо» Рудольфа Чесалова пошла не по плану в Красноярске из-за таракана, сообщает Kras Mash .

Вологодцы играли с красноярской командой «Енисей-2». Гости проиграли матч со счетом 1:2.

После турнира наставник проигравшей команды Чесалов принял участие в пресс-конференции. Тренеру было тяжело комментировать игру. Но добило его присутствие на мероприятии усатого спикера.

В ходе общения с журналистами наставник гостей увидел на своем столе таракана.

«У вас тут таракан ползет, это п*****!» — высказался Чесалов.

После того, как насекомое перетянуло на себя вс внимание и было встречено матом, тренер попросил все переснять.

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